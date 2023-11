80. Affaire Cécillon : le féminicide de Chantal, victime oubliée du célèbre rugbyman français

Dans ce quatrième épisode, vous allez écouter Xavier Espinasse. En 2015, il était le patron du service régional de l'identité judiciaire, les experts de la police scientifique. Il a passé la plus longue nuit de sa carrière, une combinaison blanche sur le dos. Il est celui qui a vu tous les morts du 13 novembre. Sa longue nuit commence au Bataclan.

Le lendemain, les proches d'Ahlam apprennent que la jeune femme s'était rendu à la préfecture puis au commissariat la veille : elle voulait signaler des faits de violences conjugales. La police l'a renvoyée chez elle. Onze ans après, la justice décidera que l'Etat a failli.

"Les Voix du crime" vous propose d'écouter"Mémoires du 13 novembre", un podcast diffusé pour la première fois en septembre 2021, à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015.Sabine Dumont voulait acheter de la peinture blanche pour terminer un de ses dessins, mais ce 27 juin 1987, après être partie en direction du centre-ville de Bièvres (Essonne), elle ne revient pas chez elle.

Dans ce deuxième épisode, vous allez écouter Christophe Molmy. En 2015, il était chef de la BRI parisienne, la brigade de recherche et d'intervention. Lui et ses hommes ont mené l'assaut contre les preneurs d'otage du Bataclan.

La voix du crime de cet épisode, c'est Alice Géraud. Elle est journaliste et a enquêté sur cette affaire de viols qui a marqué toute une région pendant trois décennies. Son livre s'intitule"Sambre: radioscopie d'un faits divers" (JC Lattès, 2023).On se souvient tous de notre 13 novembre 2015. De l'instant précis où nous avons appris que des attaques étaient en cours à Paris et à Saint-Denis.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Mort de l'ourse Cannelle dans les PyrénéesRetour sur l'affaire de la mort de l'ourse Cannelle, tuée en 2004 par un chasseur lors d'une battue au sanglier à Urdos.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

BFMTV: Affaire Jérémie Cohen: une reconstitution organisée par la justice à BobignyCe mardi 31 octobre, la justice a organisé une reconstitution aux alentours de l'avenue Jean Jaurès dans le cadre de l'affaire Jérémie Cohen du nom d'un jeune homme de confession juive qui, en février 2022, avait été mortellement percuté par un tramway après avoir été...

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Affaire Postillon: l'ancien notaire niçois condamné à de la prison fermeIl a également été condamné à 300.000 euros d'amende, une interdiction de gérer et d'administrer pendant 10 ans et la confiscation d'une partie de ses biens immobiliers.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

MARIANNELEMAG: Affaire Martial Lanoir : et si on était passés à côté d’un meurtre raciste ?D’un tir de colt 45, Martial Lanoir a abattu, le 14 mai, un jeune homme d’origine maghrébine en plein Paris. Contrairement à ce qui a été beaucoup écrit, cet admirateur de Hitler n’était pas seulement antisémite. Selon nos informations, il voulait aussi en finir avec « l’islam sur le sol français ».

La source: MarianneleMag | Lire la suite ⮕

FRANDROID: En quoi ce TV 4K QLED 55″ à moins de 500 € est une vraie bonne affaire ?Le TV QLED Hisense 55E7KQ Pro est un modèle idéal pour celles et ceux qui veulent non seulement regarder leurs séries dans les meilleures conditions, mais aussi jouer à des jeux de manière ultra-fluide. Et sans se ruiner, tant qu'à faire. Justement, ce TV peut vous revenir à 499 euros au lieu de 799 euros chez Darty.

La source: Frandroid | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Des avocats gabonais demandent un sursis à statuer dans l'affaire du masque FangDes avocats des autorités gabonaises ont demandé un sursis à statuer à l'ouverture d'une action en justice intentée à Alès (Gard) par un couple qui avait cédé pour 150 euros un masque Fang, ensuite revendu 4,2 millions d'euros.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕