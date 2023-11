6e tour de la Coupe de France : le petit poucet normand sort avec les honneurs

L'aventure de la Croix Vallée d'Eure Football, qui évolue en Départementale 2, s'est arrêtée au stade du 6e tour de la Coupe de France dimanche 29 octobre 2023.Le petit poucet de Normandie est sorti avec les honneurs au bout du suspens face au FC Equeurdreville-Hainneville (Manche) sur son terrain de Crévecoeur.

À lire aussiEure : un nouveau patron par intérim pour cette brigade de gendarmerieLa Croix égaliseChangement de physionomie au retour des vestiaires, le jeu s'équilibrait. Les locaux avec courage et solidarité se mettaient au niveau de leurs adversaires et vont être récompensés de leurs efforts.

