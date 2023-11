6,9 millions de personnes déplacées en République démocratique du Congo, l'ONU réclame une aide...

Un nombre record de 6,9 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo (RDC), en raison notamment du regain de violences dans l'est du pays, a indiqué l'Organisation des Nations unies (ONU) lundi.

"Avec le conflit en cours et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaire au monde", poursuit l'OIM. La résurgence fin 2021 du M23 ("Mouvement du 23 mars"), rébellion soutenue par

voisin selon de nombreuses sources, a provoqué dans le Nord-Kivu le déplacement de centaines de milliers de personnes et aggravé une crise humanitaire quasi-permanente dans l'est de la RDC depuis près de 30 ans. headtopics.com

"La dernière escalade du conflit a chassé de chez eux plus de gens dans un laps de temps très court rarement observé par le passé. Il nous faut délivrer de l'aide de toute urgence à ceux qui en ont le plus besoin", a déclaré Fabien Sambussy, chef de mission de l'OIM en RDC.

Jean-Luc Mélenchon en visite en République démocratique du CongoLe leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, accompagné de députés de son parti, effectue une visite en République démocratique du Congo pour promouvoir son dernier livre. Lire la suite ⮕

En République démocratique du Congo, les violences créent des déplacements de population recordsLes combats se sont intensifiés depuis début octobre entre la rébellion du M23 d’une part, l’armée de la RDC (FARDC) et des groupes armés dits « patriotes » d’autre part Lire la suite ⮕

République démocratique du Congo : près de 7 millions de déplacés en interne, un record selon l'ONUUn nombre record de 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer à l'intérieur de la République démocratique du Congo, a indiqué... Lire la suite ⮕

Célébrations du centenaire de la République turqueFeux d'artifices, parade navale, démonstrations de drones, illuminations des lieux emblématiques : les festivités du centenaire de la République turque sont annoncées à une semaine de l'événement. Malgré la réticence du gouvernement et du parti islamo-conservateur au pouvoir, les Turcs sortent les drapeaux turcs et rendent hommage à Mustafa Kemal Atatürk. Des défilés militaires, une parade navale et un discours du président Erdogan sont prévus. Lire la suite ⮕

Mustafa Kemal: le père fondateur de la Turquie célébré pour le centenaire de la RépubliqueMustafa Kemal, considéré comme le père fondateur de la Turquie, sera largement célébré pour le centenaire de la création de la République turque. Son œuvre a grandement inspiré les gouvernements turcs des dernières décennies. De lieutenant à président en 15 ans, il a fondé un État laïque et républicain sur les ruines de l'Empire ottoman. Lire la suite ⮕

Mustafa Kemal: le père fondateur de la Turquie célébré pour le centenaire de la RépubliqueMustafa Kemal, considéré comme le père fondateur de la Turquie, sera largement célébré pour le centenaire de la création de la République turque. Son œuvre a grandement inspiré les gouvernements turcs des dernières décennies. De lieutenant à président en 15 ans, il a fondé un État laïque et républicain sur les ruines de l'Empire ottoman. Lire la suite ⮕