5 tweets d’Elon Musk pour résumer son année à la tête de Twitter/X

. Pour la coquette somme de 44 milliards de dollars à l'époque, le fantasque milliardaire devenait le propriétaire d'un réseau social comptant plus de 220 millions d'utilisateurs dans le monde.Le fruit d'un processus entamé en avril 2022, période à laquelle il avait annoncé pour la première fois ses intentions. Depuis, l'entrepreneur a multiplié les changements sur le réseau et fait (beaucoup) parlé de lui.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.En juillet, Elon Musk faisait un point sur l'état financier du réseau. « Nous sommes toujours en situation de flux de trésorerie négatif, à cause d'une chute de 50 % des revenus publicitaires et de la lourde charge de la dette », répondait-il à une internaute.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.Le changement majeur de la première année de Musk reste la mise en place d'un abonnement payant pour être certifié, et le retrait de la sacro-sainte certification à ceux qui refuseraient de s'y plier. headtopics.com

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.Au même moment, il annonce que « bientôt nous dirons adieu à la marque Twitter », avant de dévoiler la nouvelle identité réseau social, désormais appelé X.

« 74 % des affirmations fausses ou sans fondement les plus virales liées à la guerre Israël-Hamas » viennent de comptes « certifiés. » Pour mettre en lumière cette désinformation notoire,

