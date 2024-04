Vous avez beau faire des cures de vitamine C, veillez à la qualité de votre sommeil et vous reposer le plus souvent possible, vous restez bien fatigué? Pour enrayer cet état, il va falloir passer à la vitesse supérieure! Voici 4 solutions douces pour regagner en forme.Je mise sur le duo vitamine D + magnésium La vitamine D lutte contre la fatigue tandis que le magnésium a un effet antistress et favorise un bon sommeil. Mais pris ensemble, c'est un duo gagnant.

"La vitamine D améliore l'absorption et la durée de vie du magnésium dans l'organisme, tandis que ce dernier participe à la synthèse de la vitamine D", précise Raphaël Gruman, diététicien-nutritionniste.. Chaque jour, veillez à ce que vos apports en vitamine D s'élèvent à 15 µg et ceux en magnésium à 300 mg. La vitamine D se trouve dans les poissons gras (saumon, thon, sardine…), le jaune d'œuf mais l'organisme peut également la fabriquer grâce à l'exposition solair

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



NotreTemps / 🏆 39. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Offrez à votre dos le confort mérité : Découvrez notre spécialiste des matelas à mémoire de formeLe choix d’un matelas n’est pas à prendre à la légère. Zoom sur Emma Matelas. Un expert reconnu dans le domaine des matelas à mémoire de forme. Ses trois produits phares offrent un soutien optimal pour votre dos.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Salaire : découvrez notre top 18 des métiers de cadres les mieux payésLe salaire médian des cadres a légèrement augmenté en 2023, d’après la dernière étude annuelle de l’Apec sur les rémunérations de ces salariés. Capital a sélectionné pour vous les 18 métiers qui offrent les plus gros salaires pour mieux se repérer cette année.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Faux livrets : découvrez la liste noire pour repérer les arnaquesSi les arnaques aux faux livrets sont de plus en plus répandues, une liste noire a été mise au point pour guider les internautes et leur permettre d’éviter les pièges et les escroqueries.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Découvrez le nouveau maillot de l’Équipe de France pour l’Euro 2024L’Euro 2024 commence en juin prochain. L’excitation monte chez les passionnés de football. Nike s’empare de cette ferveur pour dévoiler le tout nouveau maillot officiel de l’équipe de France.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Découvrez 'Super Resolution', la future nouvelle fonction de Windows 11D'ici à la fin de l'année, les utilisateurs de Windows 11 devraient pouvoir bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité baptisée « Super Resolution ». Basée sur l'intelligence artificielle, celle-ci devrait considérablement améliorer le rendu de vos jeux, pour le plus grand bonheur des joueurs, mais également celui des développeurs.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Découvrez le Samsung Galaxy S23 Ultra avec 41% de remise, vite ça ne va pas durerQuelle est cette offre folle de Rakuten ? Le site marchand vous propose le Samsung Galaxy S23 Ultra à moins de 825 euros !

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »