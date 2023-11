3Distrib, une start-up agenaise qui équipe Leroy Merlin et Weldom

3Distrib, c’est l’histoire de Clément et Sylvain Faure, deux frangins un peu « geeks », qui bricolent des machines de technologie numérique dans le garage de la maison familiale à Villefranche-du-Queyran. « Une vraie start-up », sourit Clément, 30 ans, dont la carrière dans les forces spéciales de l’armée s’est arrêtée brutalement, en 2021. Blessé au cours d’un entraînement, « j’ai dû me recycler.

Un an plus tard, il livrait à l’entreprise WD Protection une graveuse laser sur-mesure, capable de découper des patrons de couture en un simple clic. Et il équipait le Campus numérique de Lot-et-Garonne d’imprimantes 3D et autres solutions de fabrication numérique. « Ce fablab, ici à Agen, nous sert un peu de showroom », commente le jeune entrepreneur.

Cette innovation technologique, « on en détient 100 % des process », se félicite Clément Faure, car hormis le serveur monétique de la graveuse, tout a été conçu par son frère aîné et lui : du codage du logiciel à la fabrication de la machine, jusqu’à ses finitions, sa sécurisation et à sa maintenance.

Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOIXDUNORD: TempêteCiaran: Leroy-Merlin Boulogne annonce la probable fermeture de la cour des matériauxLe géant du bricolage n’en était pas encore sûr à 100% ce mercredi soir mais il a préféré anticiper une possible fermeture de sa cour des matériaux en raison de la tempête Ciaran.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Cette offre imbattable sur le kit de 3 outils Ryobi crée la sensation chez Leroy MerlinProfitez des bons plans sur le site de Leroy Merlin pour réaliser tous vos travaux d’intérieur : le set d’outils Ryobi One+ avec une perceuse, une meuleuse et une scie sauteuse bénéficie d’une remise incroyable.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Réchauffez-vous au naturel avec ce lot de pellets en bois à prix carbonisé chez Leroy MerlinLe mode de chauffage au bois est moins énergivore et le moins émetteur de CO2. Sur le site officiel de Leroy Merlin, vous pouvez retrouver le sac de 15 kg de granulés de bois Atlantique Pellets à prix serré, à moins...

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

TF1: Chez les Leroy, il y a de l’eau dans le gazLe drame survenu en salle, entre Duchesnay et Léonard, a de lourdes conséquences. Les injustices s'enchaînent…

La source: TF1 | Lire la suite ⮕

TF1: Ici tout commence du 1 novembre 2023 - Episode 786Lisandro appelle Stanislas à la rescousse. Chez les Leroy, il y a de l’eau dans le gaz. A L'institut et dans son couple, Tom est sur la sellette.. Retrouvez 'Ici tout commence', du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.

La source: TF1 | Lire la suite ⮕

SANTE_MAGAZINE: Durée de vie des spermatozoïdes, ce qu’il faut savoirLes spermatozoïdes peuvent-ils survivre plusieurs jours à l’extérieur du corps de l’homme ? Combien de temps restent-ils « vivants » à l’air libre et dans le corps d’une femme ? Quel est leur cycle de vie ? Quels sont leurs secrets de fabrication et donc leur longévité ? Réponses avec Milène Leroy, sexologue.

La source: Sante_Magazine | Lire la suite ⮕