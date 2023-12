Voici donc 31 films pour célébrer la nouvelle année comme il se doit, des comédies romantiques de saison aux dystopies les plus sombres, sans oublier tous les films de Paul Thomas Anderson. À regarder avant de s’embrasser sous le gui.

Elle et lui (1957) Date de sortie en France : 2 octobre 1957 Studio : 20th Century Fox Réalisateur : Leo McCarey Distribution : Cary Grant, Deborah Kerr, Richard Denning C’est un baiser lors du Nouvel An qui sert d’incipit à l’histoire d’amour tragique entre Deborah Kerr et Cary Grant. Étant tous deux en couple avec d’autres partenaires, ils conviennent de se retrouver au sommet de l’Empire State Building six mois plus tard. C’est le point de départ d’une histoire aux multiples rebondissements, qui nous donne cependant à apprécier toute la promesse de renouveau de la nouvelle anné





VanityFairFR » / 🏆 56. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Son enfance, ses amours, ses passions : les confidences de Thomas PesquetLe spationaute star sera sans doute le premier Français à marcher sur la lune. Après la parution de son autobiographie, Ma vie sans gravité, il se livre avec passion, revient sur son parcours exceptionnel et se risque à un exercice inédit : jouer les modèles.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Voici les aurores boréales les plus spectaculaires observées en 2023, avant une année exceptionnelleLes experts l’affirment : en 2024, on pourra admirer les meilleures aurores boréales de ces deux dernières décennies et dans des régions inhabituelles. Un sublime spectacle...

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Monteux : à l'âge de 5 ans, Paul livre une grande bataille contre le cancerDans la Vaucluse, à Monteux, Paul se bat contre le médulloblastome, une tumeur au cerveau. Ses parents ont ouvert une cagnotte pour lui offrir des temps de loisirs.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Voici comment (enfin) vous débarrasser de vos pellicules, selon la scienceToutes les semaines, nous vous proposons de découvrir un article de notre partenaire The Conversation, rédigé par des chercheurs ou experts. Cette semaine, Lorraine Mackenzie et Sean Mangionmet, chercheurs à l'Université de Sydney, nous en apprennent davantage sur les pellicules.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Voici les quatre éléments à inclure à sa routine pour se (re)mettre au sport facilement'Pour les débutants, deux à trois jours d’exercice par semaine sont un bon point de départ. Cela permet à votre corps de s’adapter à la nouvelle routine et aide à prévenir le surentraînement”, explique la coach.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Le projet de loi immigration voté en commission à l’Assemblée nationale, voici les principales mesuresAprès un passage au Sénat où il a été durci, le projet de loi immigration a été remanié par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale. Cette nouvelle version arrive le 11 décembre dans l’hémicycle.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »