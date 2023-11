31 bébés évacués de l'hôpital al-Chifa de Gaza

En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, pilonnant sans relâche le territoire assiégé où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. L'armée israélienne a lancé une opération terrestre le 27 octobre dans la bande de Gaza.

Voici les derniers développements: 31 bébés évacués Les 31 bébés prématurés qui étaient encore dans l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza, après son évacuation samedi ont été extraits de l'établissement, a indiqué à l'AFP dimanche Mohammed Zaqout, directeur général des hôpitaux de la bande de Gaza. Selon lui, 'trois médecins et deux infirmiers les accompagnent' et 'des préparatifs sont en cours pour les évacuer vers l'Egypte' via le terminal de Rafah, l'unique ouverture sur le monde du territoire palestinien qui ne soit pas aux mains d'Israël, en guerre contre le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza





Guerre Israël-Hamas, jour 38 : combats autour d'al-Chifa, les autres hôpitaux de Gaza menacésL'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, est privé d'eau et d'électricité et encerclé par l'armée israélienne. Cinq bébés prématurés et sept patients en soins intensifs sont déjà morts, a annoncé dimanche 12 novembre le Hamas. 650 patients sont menacés de morts, selon le vice-ministre de la santé du mouvement islamiste palestinien.

Guerre Israël-Hamas : à Gaza, l'armée israélienne entre dans l'hôpital al-ChifaTôt mercredi matin, des dizaines de soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l'air, ont fait irruption dans cet hôpital, situé dans la ville de Gaza.

Gaza : l'hôpital al-Chifa, épicentre de la guerre de communication entre Israël et le HamasL'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza, est au centre d'une guerre de communication entre Israël et le Hamas. Israël considère l'hôpital comme un site militaire stratégique tandis que plusieurs organisations internationales s'inquiètent du sort des civils.

Guerre Hamas-Israël : les hôpitaux de la bande de Gaza coincés entre Tsahal et le HamasC'est face à un dilemme tactique et humanitaire que se trouve Tsahal. Alors que le Hamas n'hésite pas à se servir des civils comme boucliers humains, l'armée israélienne est entrée dans l'hôpital al-Chifa, ce mercredi, pour mener « une opération cibléé »

Guerre Hamas-Israël : 20 morts dans le bombardement d'une école de Gaza, selon le HamasUne attaque israélienne a touché une école à Gaza. Vingt personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées, selon l'organisation terroriste.

La guerre entre Israël et le Hamas a fait 10.000 morts à Gaza, selon le HamasLes bombardements israéliens ont fait plus de 10.000 morts dans la bande de Gaza, a annoncé lundi le Hamas près d'un mois après le début de la guerre déclenchée...

