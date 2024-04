28 000 euros collectés grâce à la location de coussins lors des spectacles taurins à Dax

À force de prier pour que « Notre-Dame des ferias soit bénie et nos coussins loués », le président des clubs services de Dax, Christian Louges, a certainement été entendu car ce ne sont pas moins de 28 000 euros qui ont été collectés lors de la dernière temporada en rouge et blanc, grâce à la location de coussin au public des spectacles taurins dans les arènes.

Le 15 mars, la coquette somme a été distribuée à onze « associations caritatives locales ainsi qu’à des personnes en situation difficile ». Elles ont su toucher et convaincre une sorte de conseil des sages composé de représentants des cinq associations (Rotary, Lions, Inner Wheel et Kiwanis, hommes et femmes) qui, depuis vingt-cinq ans, s’associent pour le confort des séants et autres popotins pendant les spectacles taurins des arènes de Da

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Evry : jusqu'à 150 000 euros volés lors du braquage d'un bureau de posteLes malfaiteurs se sont fait ouvrir l'accès à deux distributeurs de billets en prenant soin de neutraliser la caméra installée sur chacun d'entre eux. L'un des distributeurs, plein, contenait 77 000 euros. Le montant du second est en cours d'évaluation.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Saint-Paul-lès-Dax : Trois commerces entièrement détruits dans un incendie, cette nuitTrois cellules commerciales sur les sept que compte le bâtiment rue Charles Gounod ont été entièrement détruites par les flammes. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de l’incendie.

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Cambriolage à Pornic : un coût de 50 000 euros pour cette association d'insertionLe 1er mars 2024, six camions d'Inseretz à Pornic ont été fracturés dans l'enceinte du parc de l'association. Elle a lancé une cagnotte solidaire en ligne.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Avec cette remise de plus de 200 euros, cette montre Tommy Hilfiger crée la sensationAdaptée à toutes les situations, la montre Tommy Hilfiger est un accessoire caméléon et polyvalent. Destinée tout particulièrement aux sportifs qui sont prêts à relever tous les défis du quotidien, elle est vendue moins de 90 euros sur Cdiscount. Cet achat permet d’économiser 209 euros.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Quelle est cette promotion qui fait passer cette machine à café Delonghi sous les 300 euros ?Si vous avez besoin d’une machine à café performante et pratique, alors, laissez-vous tenter par cette machine à café Delonghi dont le prix chute drastiquement sur Cdiscount mais plus pour très longtemps.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Louane blessée à la cheville lors d’un concert : cette décision prise à regretCe samedi 16 mars, la chanteuse Louane se produisait sur la scène du palais des congrès au Touquet. En plein concert, la jeune femme s'est fait mal à la cheville. Pour cette raison, elle a dû prendre, à regret, une décision.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »