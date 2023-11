260.000 foyers encore privés d’électricité

En direct - 09:44 Alerte 260.000 foyers encore privés d’électricités Selon Enedis, quelque 260.000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce samedi matin, particulièrement en Bretagne et en Normandie, après le passage de la tempête Ciaran. Néanmoins, «78% des clients ont été rétablis depuis le passage de la tempête», soit 900.000 foyers. 3.400 salariés du gestionnaire public du réseau de distribution d’électricté sont mobilisés depuis jeudi

. 09:24 Alerte Le bilan de la tempête Ciaran s’élève à trois morts Trois personnes seraient décédées au cours de la tempête Ciaran. Selon l’AFP, une troisième victime, une femme âgée d’une quarantaine d’année, est morte ce jeudi après être tombée à l’eau. 06:44 500.000 foyers toujours privés d’électricité Depuis le passage de la tempête Ciaran, plus de 500.000 foyers sont toujours privés d’électricité, c'est notamment le cas de la commune de Riec-sur-Bélon, dans le Finistère. 06:10 Alerte 12 départements en vigilance orange Ce samedi, Météo-France a placé 12 départements français en vigilance orange. Cela concerne la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente et la Gironde pour les violents rafales de vents. La Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont quant à elles surveillées pour un risque de «pluie-inondation». 12 départements en Orange pic.twitter.com/7zOJohRXXj — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 4, 202

:

La tempête Domingos arrive, toujours 260 000 foyers sans électricité. La journée de samedi sera de manière générale marquée par un passage pluvieux et venteux sur l'Hexagone.

Tempête Ciarán: 980.000 foyers toujours privés d'électricité à la mi-journée selon Enedis. La tempête Ciarán a commencé à souffler sur l'ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi et des rafales à plus de 200km/h ont été enregistrées dans le Finistère aux alentours de 4 heures du matin.

Tempête Ciaran. 145 000 foyers toujours privés d'électricité en Normandie, selon Enedis ce vendredi. Après le passage de la tempête Ciaran, jeudi 2 novembre 2023, 145 000 foyers sont toujours privés d'électricité, ce vendredi 3 novembre, en Normandie. Les équipes d'Enedis sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant.

Après la tempête Ciaran, la « Fire », commando en bleu d'Enedis, est intervenue immédiatement. À l'égal des pompiers et des forces de sécurité, Enedis dispose d'une Force d'intervention rapide électricité : c'est la « Fire », des agents en bleu qui agissent vite en équipe. Depuis cette nuit du 1er au 2 novembre, ils rétablissent en urgence les lignes électriques, véritable course contre la montre avant la prochaine tempête.

Tempête Ciaran : des agents Enedis de Franche-Comté partent en renfort dans l'Ouest. Suite au passage de la tempête Ciaran en Bretagne et en Normandie, 1.2 million de foyers étaient privés d'électricité ce jeudi 2 novembre au matin. La Franche-Comté se montre solidaire et une soixantaine de professionnels...

