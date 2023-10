24 juin 1995 : un drop-goal en forme d'arc-en-ciel

Joel Stransky, auteur du drop de la victoire, avec son partenaire de la charnière Joost Van der Westhuizen. (D. Clément/L'Équipe)Vaincu par l'émotion, François Pienaar est tombé à genoux et s'est mis à prier, immédiatement rejoint par ses coéquipiers.

Les embrassades et les étreintes passées, ses larmes essuyées, le capitaine des Springboks s'est avancé vers le podium monté ­devant la tribune officielle. Les responsables de la chaîne SABC l'ont dirigé vers le présentateur qui se tenait, micro en main, pour l'interviewer en direct. L'audience, à cet instant, frisait les 500 millions de téléspectateurs.

Premier League: une grande première depuis 1995 le 24 décembre, un choc au programme du 1er janvierLa Premier League a révélé ce jeudi le programme des rencontres pour la période des fêtes. Pour la première fois depuis 1995, un match se jouera le 24 décembre, entre Wolverhampton et Chelsea. Un choc entre Liverpool et Newcastle est lui prévu pour le 1er janvier. Lire la suite ⮕

Malaises, vomissements... Pourquoi la finale de 1995 entre les All Blacks et les Boks reste entachée de...La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud tenteront de remporter un quatrième mondial ce samedi lors de la finale de la Coupe du monde disputée en France. Des retrouvailles à ce niveau du tournoi, 28 ans après un premier duel en 1995 où une étrange intoxication alimentaire avait perturbé les All... Lire la suite ⮕

Comment Rassie Erasmus a façonné les SpringboksLe directeur du rugby des Springboks, Rassie Erasmus, a mis en pratique les idées qui l'animent depuis ses débuts d'entraîneur en 2004. Avec l'obsession de la gagne en point de mire, alors que l'Afrique du Sud affronte la Nouvelle-Zélande samedi en finale de Coupe du monde. Lire la suite ⮕

David Ellis : « Le All Black Jordie Barrett sera une équation compliquée pour les Springboks »L'Anglais David Ellis, ancien responsable de la défense de l'équipe de France, analyse le rôle de Jordie Barrett premier centre du dispositif néo-zélandais. Lire la suite ⮕

- Nouvelle-Zélande : la composition des Springboks avec Pollard et De KlerkL'Afrique du Sud se présentera avec une charnière Faf de Klerk - Handre Pollard, ce samedi à 21h au Stade de France. Un double changement majeur pour la finale. Lire la suite ⮕

- Springboks : deux maillots, deux mythesAdversaires ce samedi en finale de la Coupe du monde, les rivaux de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud arborent sans doute les maillots les plus iconiques du rugby. Deux tuniques avec une longue histoire, reconnaissables au premier coup d'oeil. Lire la suite ⮕