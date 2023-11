20 ans plus tard, Paris Hilton challenge Britney Spears pour Halloween

Que serait Halloween sans les costumes ultra-mode de Paris Hilton ? Show girl dans l'âme, la blonde incendiaire n'a jamais joué la carte de la discrétion lors d'événements étoilés. Et ce vendredi 27 octobre n'a pas fait exception à la règle.

Elle complétait son ensemble rétro avec des accessoires métallisés piles dans la tendance de la saison, comprenant un sac à bandoulière Kurt Geiger London et des bottines à bout pointu. De son côté, son mari Carter Reum a aussi joué le jeu habillé d'un costume d'agent de bord ébène à détails dorés.

Voyage à l'électricité : de Paris à Paris en voiture électriqueLibé raconte au jour le jour un périple de 1 800 km en voiture électrique, pour explorer les avantages et les obstacles de ce mode de transport en France. Lire la suite ⮕

JO Paris 2024 : un « nettoyage social » en cours à Paris, dénoncent les associations humanitairesAlors que des actions contre les migrants ou les sans-abri ont déjà eu lieu dans la capitale et la région Île-de-France, les ONG s’attendent à d’autres arrêtés, notamment contre la mendicité ou les travailleuses du sexe. Lire la suite ⮕

Gaël Monfils, avant le Rolex Paris Masters : « À Paris, il y a toujours quelque chose en plus »Gaël Monfils compte sur la « magie de Paris », au Rolex Paris Masters, pour « kiffer » la fin d'une saison très particulière, sans se projeter sur 2024 et les JO de Paris. Lire la suite ⮕

Halloween - Une séance de spiritisme qui dégénèreLors d'une séance de spiritisme, un groupe d'amis est témoin de phénomènes étranges dans une vieille demeure. Un manteau noir flotte dans les airs et se déplace mystérieusement. Les amis cherchent une explication rationnelle mais ne trouvent rien. Ils décident de quitter la maison mais reviennent plus tard pour récupérer leurs affaires et constatent que le manteau est maintenant sur la rambarde du deuxième étage. Une expérience inexplicable qui laisse les témoins perplexes. Lire la suite ⮕

Halloween en France : une tradition qui enchante les enfantsLe 31 octobre, Halloween est devenue une tradition en France. Importée des États-Unis, cette fête celtique anime une journée et une soirée d’automne, avec déguisements, décorations et sucreries pour le plus grand plaisir des enfants. Lire la suite ⮕

L'origine effrayante de Michael Myers, le tueur en série d'HalloweenDans le documentaire 'Halloween : A Cut Above the Rest', le réalisateur John Carpenter révèle que l'inspiration pour le personnage de Michael Myers est venue d'une rencontre avec un adolescent atteint de graves maladies mentales lors de sa visite dans un établissement psychiatrique. Lire la suite ⮕