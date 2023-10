19h30 Médias : Sergio Massa rafle le costume de favori à Javier Milei en Argentine

Le très fantasque candidat d’extrême droite Javier Milei, ancien économiste ultralibéral, ou encore chanteur de rock a lui récolté 30,04% des suffrages. Avec cette performance, Sergio Massa est donc logiquement désormais le favori du second tour, malgré un charisme moindre.

Giorgia Meloni s’est livrée à quelques mots sur sa vie privée en visite au Caire, en Egypte expliquant aller très bien, faisant son travail, et ne voulant plus aborder la question. Andrea Giambruno est lui aussi dans la tourmente suite à des révélations de ses « off » sur ses plateaux de télévision, où on l’entend harceler sexuellement une chroniqueuse. Il s’est donc mis en retrait de l’antenne.

Argentine/présidentielle: l’ex-président libéral Macri appelle à soutenir MileiLe candidat ultralibéral à la présidence argentine, Javier Milei, a reçu vendredi le soutien de l’ex-président libéral (de 2015 à 2019) Mauricio Macri, confirmant une opposition écartelée sur le report de voix au second tour, entre le candidat « antisystème » et le gouvernemental Sergio Massa. Lire la suite ⮕

Présidentielle. La droite argentine appelle à voter pour l’extrémiste Javier Milei et invoque “une situation d’urgence”Éliminée lors du premier tour de la présidentielle, le dimanche 22 octobre, Patricia Bullrich, la candidate de la droite traditionnelle, a appelé ses électeurs à choisir au second tour l’ultralibéral controversé Javier Milei. Conséquence : sa coalition a volé en éclats et le paysage politique est “bouleversé”, commente la presse argentine. Lire la suite ⮕

Argentine: Mascherano pousse pour avoir Messi aux JO de Paris 2024Sélectionneur de l'équipe d'Argentine Espoirs, Javier Mascherano, qui sera en charge de l'Albiceleste aux Jeux olympiques de Paris en cas de qualification, a ouvert la porte à la présence de Messi parmi les trois joueurs de plus de 23 ans autorisés. Lire la suite ⮕

F1. Max Verstappen aura deux gardes du corps au Grand Prix de MexicoL’écurie Red Bull a décidé d’engager deux gardes du corps pour accompagner Max Verstappen, lors du week-end du Grand Prix de Mexico (27-29 octobre). Le champion du monde évitera ainsi d’être trop gêné par des fans mexicains qui lui reprocheraient sa domination sur leur compatriote Sergio Perez. Lire la suite ⮕