180 explosions en Ukraine et adhésion de la Suède à l'OTAN

180 explosions ont retenti dans l’oblast de Sumy, en Ukraine, près de Kharkiv, ce lundi 22 janvier. Si aucune victime n’est à déplorer, la Russie continue de maintenir les populations ukrainiennes frontalières dans la peur. Ce mardi matin, plusieurs personnes ont été blessées à Kiev et dans la ville de Kharkiv. De son côté, le gouvernement ukrainien espère bannir durablement les navires, les hélicoptères, les avions et autres moyens de transport massifs immatriculés en Russie.

En Turquie, le parlement doit s’exprimer sur l’adhésion d'un nouveau pays à l’Otan : la Suède. Alors que la Finlande a été admise dans l'alliance militaire, la Suède, malgré une demande réalisée en même temps que son voisin, n'a toujours pas intégré l'organisatio





Guerre en Ukraine : frappes russes contre un hôtel de Kharkiv, dents de dragon et barbelés... le point sur laTous les jours, Midi Libre fait le point sur la situation en Ukraine. Ce jeudi 11 janvier 2024, découvrez les dernières actualités autour de ce conflit.

Nouvelles frappes russes en Ukraine : au moins cinq civils tués et 119 blessésLa Russie a effectué de nouvelles frappes « massives » contre l’Ukraine, tuant au moins cinq civils et blessant au moins 119 personnes principalement à Kiev et Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes.

Guerre en Ukraine, jour 692 : Washington réaffirme son soutien, 26 villages ukrainiens évacuésLes eurodéputés ont demandé davantage d’aide pour l’Ukraine, mardi 16 janvier. Moscou a annoncé avoir neutralisé plusieurs « drones aériens » lors d’une attaque dans l’ouest de la Russie. Les autorités ukrainiennes ont, elles, ordonné l’évacuation d’une vingtaine villages dans le nord-est du pays.

Rzeszow, le “pont de l’Est” polonais vers l’UkraineÀ la faveur du conflit, cette petite commune du sud-est de la Pologne, à 700 kilomètres à l’ouest de Kiev, est devenue une ville internationale où se croisent soldats américains, transporteurs d’armes et réfugiés ukrainiens. Joe Biden et le prince William y ont rendu visite à leurs troupes en 2023.

Guerre en Ukraine : Le Kinjal, missile hypersonique « invincible », ou arme de propagande de Moscou ?Plusieurs missiles russes Kinjal ont été détruits par le système de défense antiaérienne Patriot depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que cette arme a été présentée comme « invincible » par Moscou au début du conflit

Échange de prisonniers entre la Russie et l'UkraineLa Russie et l’Ukraine ont échangé plus de 230 prisonniers de guerre, une première officiellement depuis plusieurs mois. Les détails de l'échange et les réactions des deux pays.

