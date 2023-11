176 000 foyers toujours sans électricité après la tempête Ciarán

Selon le dernier point de situation d'Enedis, 176.000 foyers sont toujours sans électricité. "Les régions les plus touchées restent la Bretagne (134 000 foyers) et la Normandie (35 500)", précise Enedis, qui ajoute que "plus d’un million de foyers impactés par la tempête Ciarán ont été réalimentés, soit 85%" des foyers qui ont au total été privés de courant.

ACTUFR: Tempête Ciaran : en Bretagne, 355 000 foyers toujours privés d'électricitéCe vendredi 3 novembre 2023, au lendemain du passage de la tempête Ciaran, 355 000 foyers sont encore privés de courant en Bretagne. Le point par département.

LEHUFFPOST: Tempête Ciaran : plus de 500 000 foyers privés d’électricité et des lignes « hachées menu »Agnès Pannier-Runacher et Olivier Véran évoquent des lignes électriques « hachées menu » à certains endroits du territoire après les vents violents.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran en Côtes-d’Armor : encore 80 000 foyers privés d’électricité ce vendredi matinHier, le passage de la tempête Ciaran dans les Côtes-d’Armor n’a pas fait de blessé mais a fait de nombreux dégâts matériels et a endommagé de nombreux câbles électriques. Ce vendredi 3 novembre 2023, à 9 h, Enedis fait savoir qu’il y a encore 80 000 foyers privés d’électricité dans le département.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran dans la Manche : encore 73 000 foyers sans électricité ce vendredi matinLa préfecture de la Manche a fait le point sur la situation du département, au lendemain du passage de la tempête Ciaran, ce vendredi 3 novembre 2023. Encore 73 000 foyers se retrouvent sans électricité.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : 79 000 foyers toujours privés d’électricité dans le MorbihanDepuis le passage de la tempête Ciaran, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, 79 000 foyers sont toujours privés d’électricité dans le Morbihan. Enedis assure que ses équipes font le nécessaire pour tout rétablir dans les plus brefs délais.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : 523 000 foyers encore privés d’électricité vendredi matinAu lendemain du passage de la tempête Ciaran, qui a essentiellement touché la Bretagne, la Normandie et le nord de la France, un demi-million de foyers sont encore privés d’électricité ce vendredi 3 novembre.

