159 chats et sept chiens retrouvés dans un appartement de l'horreur à Nice

159 chats et sept chiens. En juillet dernier, les policiers sont tombés sur un "appartement de l’horreur". Un 80 mètres carrés, situé au cœur de la ville niçoise, où s’entassaient des animaux dénutris et déshydratés. Ce mercredi 3 avril, le tribunal correctionnel a condamné les propriétaires des animaux, un homme et une femme, a un an de prison avec sursis compte tenu de l’état de santé dégradé des animaux.

Le couple a également interdiction d’exercer une activité en lien avec les animaux ainsi que de détenir un animal. Ils devront également verser plus de 100.000 euros de dommages et intérêts aux associations qui avaient recueilli les chiens et chats. Elle affirmait vouloir sauver les animaux Le mardi 19 mars, le couple avait comparu devant le tribunal correctionnel de Nice pour abandon d’un domestique apprivoisé ou captif. À Nice, le couple partageait son appartement avec les animaux dans un intérieur où les excréments tapissaient le so

