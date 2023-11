15 grands rendez-vous avec le public pour le quinzième anniversaire de Mediapart

À l’occasion de son quinzième anniversaire Mediapart organise 15 grands rendez-vous avec le public dans 15 villes différentes. « Sans Mediapart, vous n’auriez rien su » : ces rencontres se feront à cette enseigne, rappelant combien nos enquêtes ont révélé et continuent de révéler des réalités qui, sinon, seraient restées enfouies, cachées ou étouffées.

(Vidéo teasing de nos journalistes qui seront sur place)Une série d'échanges avec la rédaction de Mediapart, sur l'actualité et les différentes manières de l'aborder.Échange avec des journalistes de Mediapart autour du travail d'enquête. Ils vous raconteront l'histoire des sources invisibles. Échange avec des journalistes qui sont parti·es en Ukraine pour couvrir le conflit et le quotidien des habitants d'un pays en guerre : Carine Fouteau, Christophe Gueugneau, Laurent Geslin et Mathilde GoanecPlus de 5 ans après #MeToo : faire évoluer les pratiques journalistiquesLe virtuel, c'est du réel. Ateliers, discussions, échanges... Rencontrez toutes celles et ceux qui font Mediapart au quotidie





