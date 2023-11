15 grands rendez-vous avec le public pour le quinzième anniversaire de Mediapart

À l’occasion de son quinzième anniversaire Mediapart organise 15 grands rendez-vous avec le public dans 15 villes différentes. « Sans Mediapart, vous n’auriez rien su » : ces rencontres se feront à cette enseigne, rappelant combien nos enquêtes ont révélé et continuent de révéler des réalités qui, sinon, seraient restées enfouies, cachées ou étouffées.

(Vidéo teasing de nos journalistes qui seront sur place)Une série d'échanges avec la rédaction de Mediapart, sur l'actualité et les différentes manières de l'aborder.Échange avec des journalistes de Mediapart autour du travail d'enquête. Ils vous raconteront l'histoire des sources invisibles. Échange avec des journalistes qui sont parti·es en Ukraine pour couvrir le conflit et le quotidien des habitants d'un pays en guerre : Carine Fouteau, Christophe Gueugneau, Laurent Geslin et Mathilde GoanecPlus de 5 ans après #MeToo : faire évoluer les pratiques journalistiquesLe virtuel, c'est du réel. Ateliers, discussions, échanges... Rencontrez toutes celles et ceux qui font Mediapart au quotidie

20MİNUTES: Diffusion d'images insoutenables à l'Assemblée nationaleUne vidéo des massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien sera projetée mardi après-midi dans une salle du Palais Bourbon. Ce film, d’environ trois quarts d’heure, a été réalisé par les autorités israéliennes à partir d’extraits des caméras et de téléphones des commandos du 7 octobre, tués ou faits prisonniers, et d’images captées par des victimes et des secouristes. On y voit des tueries de civils, des cadavres décapités et des corps d’enfants brûlés, selon le récit des journalistes de Libération qui ont assisté à l’une des projections pour la presse.

MEDİAPART: Mediapart fête ses 15 ans à Bordeaux le 25 novembre Mediapart fête ses 15 ans le samedi 25 novembre de 14h à 18h aux Chantiers de la Garonne à Bordeaux. En présence de Fabien Escalona, Ilyes Ramdani, Camille Polloni, Fabrice Arfi et Thibaut Soulcié.

LEPARİSİEN_75: Un imam de la Grande Mosquée de Paris refuse de qualifier le Hamas de mouvement terroristeL'épisode risque de laisser des traces entre les responsables de culte juifs et musulmans. Ce mardi 14 novembre sur RMC, l'un des imams de la Grande Mosquée de Paris, a refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste et paru laisser entendre que le recensement des faits antisémites en France depuis le 7 octobre, date de « Où sont ces 1 200 actes antisémites en France ? » a-t-il notamment questionné, avant de qualifier les jeunes auteurs de ces infractions d'« enfants » avec des « attitudes puériles », et leurs actions, de « jeux ».

20MİNUTES: Emmanuel Macron au chevet des sinistrés des intempéries dans le Pas-de-CalaisLe président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu au chevet des habitants de Saint-Omer et de Blendecques, touchés par les intempéries dans le Pas-de-Calais. Il a réaffirmé le soutien de la Nation et promis des aides par millions.

LACROİX: Des palplanches pour protéger Blendecques des cruesREPORTAGE 🔸 'Avec un tel niveau de crue, c’est comme si le système d'endiguement ne servait plus à rien.' À Blendecques, les tronçons de digues, les bras de rivières rouverts, les ponts et les bassins d’expansion ont été dépassés.

LESECHOS: Accord sur l'assurance-chômage : des plus pour les chômeurs mais aussi des baisses de droitsLa CFDT a conclu un accord avec le patronat pour la prochaine convention d'assurance-chômage, entérinant des avantages pour les chômeurs mais également des réductions de droits. La décision finale appartient au bureau national de la CFDT, qui a rendu un avis favorable.

