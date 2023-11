15 actions à acheter alors que la Fed hawkish laisse la porte ouverte à d'autres hausses de taux

Vous avez besoin d'un coup de pouce sur le marché ? Les membres d'InvestingPro bénéficient d'idées et de conseils exclusifs pour naviguer dans n'importe quel climat.

"L'activité économique s'est développée à un rythme soutenu au troisième trimestre", a indiqué le communiqué de la Fed après la réunion, marquant une amélioration par rapport au"rythme solide" de l'activité que la Fed avait constaté lors de sa réunion de septembre.

En ce qui concerne l'avenir, les décideurs politiques ont déclaré qu'ils prévoyaient encore une hausse des taux de 25 points de base avant la fin de l'année, le taux cible des fonds fédéraux culminant dans la fourchette de 5,50 % à 5,75 %.

Bien que cela puisse être vrai, ce n'est pas une garantie, loin de là, et le marché pourrait se réveiller brutalement si la croissance économique continue d'être robuste et que l'inflation s'accélère à nouveau dans les mois à venir.

Parmi le S&P 500, voici les 15 actions qui devraient connaître la plus forte hausse au cours des 12 prochains mois,. L'estimation de la juste valeur d'InvestingPro est déterminée en fonction de plusieurs modèles d'évaluation, notamment les ratios cours/bénéfice (P/E), cours/ventes (P/S) et multiples cours/valeur comptable (P/B).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INVESTINGFRANCE: Profil de Laura Sánchez sur Investing.comRecevez les dernières nouvelles de Laura Sánchez, voir le profil complet sur Investing.com

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Comment filtrer le marché pour trouver les meilleures actions à acheter aujourd'huiAnalyse des marchés de Actions par Investing.com (Laura Sánchez) couverture: . Lisez l'article de Investing.com (Laura Sánchez) relatif à l'ensemble du marché sur Investing.com.

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: La Fed va imposer une deuxième « pause de faucon » consécutive : comment va réagir le marché ?Analyse des marchés de Actions par Investing.com (Francesco Casarella) couverture: S&P 500, États-Unis 2 ans, États-Unis 10 ans. Lisez l'article de Investing.com (Francesco Casarella) relatif à l'ensemble du marché sur Investing.com.

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Les haussiers oublient la réalité : un pétrole à 100 $ nécessite une véritable perturbation du marchéAnalyse des Matières Premières par Investing.com (Barani Krishnan) couverture: Futures pétrole Brent, Futures pétrole brut WTI, ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Lisez l'article de Investing.com (Barani Krishnan) relatif aux Matières Premières sur Investing.com.

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Or : retour à 1 800 $ si les rendements américains ne reculent pas ?Analyse des Matières Premières par Investing.com (Barani Krishnan) couverture: XAU/USD, Futures or, SPDR® Gold Shares, ProShares UltraShort Gold. Lisez l'article de Investing.com (Barani Krishnan) relatif aux Matières Premières sur Investing.com.

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Affaire Jérémie Cohen: une reconstitution organisée par la justice à BobignyCe mardi 31 octobre, la justice a organisé une reconstitution aux alentours de l'avenue Jean Jaurès dans le cadre de l'affaire Jérémie Cohen du nom d'un jeune homme de confession juive qui, en février 2022, avait été mortellement percuté par un tramway après avoir été...

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕