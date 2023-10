126 kg pour Tyson Fury, 123,4 kg pour Francis Ngannou : leur pesée en vidéo

27/10/2023 20:13:00 / La source: Eurosport_FR

J-1. Tyson Fury et Francis Ngannou ont effectué leur pesée, ce vendredi à Riyadh (Arabie saoudite), à la veille de leur combat de boxe intitulé 'Battle of the Baddest'. Le 'Gypsy King' affiche 126 kilos sur la balance (pour 2,06m), l'ancien champion de la catégorie poids lourd de l'UFC fait 123,4 kilos (1,93m).