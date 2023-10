10 km Le Maine Libre : la barre des 3 000 inscrits est dépassée

27/10/2023 21:43:00 / La source: OuestFrance

À trois semaines de l’épreuve de course à pied prévue au Mans le samedi 18 novembre 2023, les inscriptions du 10 km Le Maine Libre affichent déjà plus de 3 000 inscrits. Il est encore possible de s’inscrire, mais la gratuité se termine le 1er novembre.