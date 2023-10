0 AC Milan : Petit charge ceux qui s’enflamment après le carton parisien

Ligue des Champions : Le Barça facile contre Donetsk, Griezmann et Morata sauvent encore l'Atletico et Leipzig l'emporte sans forcer... L'essentiel de la J3 (mercredi soir)Ligue 1 : "Lyon n’est plus un concurrent de l’OM", Rothen assure qu’il n’y a pas match

Ligue des Champions : Le Barça facile contre Donetsk, Griezmann et Morata sauvent encore l'Atletico et Leipzig l'emporte sans forcer... L'essentiel de la J3 (mercredi soir)Ligue 1 : "Lyon n’est plus un concurrent de l’OM", Rothen assure qu’il n’y a pas match

PSG 3-0 AC Milan : 'Luis Enrique a crédibilisé sa méthode', selon Rothen avec ce succèsVIDEO - Après la victoire parisienne 3-0 face à l'AC Milan, Jérôme Rothen reconnaît que Luis Enrique a crédibilisé sa méthode au vu du contenu de la rencontre. Lire la suite ⮕

A Baïkonour, les derniers Russes s'en vont petit à petitIlot habité dans un désert et vestige d'un âge d'or révolu, la ville de Baïkonour, administrée par la Russie et attenante au cosmodrome loué par Moscou au Kazakhstan, se vide doucement de ses habitants russes. Lire la suite ⮕

- AC Milan : le superbe but de Mbappé après un gros travail de Zaïre-Emery (vidéo)C'est Kylian Mbappé qui a débloqué le compteur lors du choc PSG - AC Milan, profitant du travail remarquable de Warren Zaïre-Emery. Lire la suite ⮕

Jérôme Rothen : 'Le PSG nous devait une revanche après Newcastle'L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

L'ouverture du score de Kylian Mbappé lors de PSG-AC Milan en vidéoKylian Mbappé a ouvert le score à la 32e minute du match de Ligue des champions entre le PSG et l'AC Milan, ce mercredi soir, grâce à un tir décroisé à ras de terre au premier poteau. Lire la suite ⮕

- AC Milan : le but de Kolo Muani sur un arrêt raté de Maignan (vidéo)Randal Kolo Muani a permis au PSG de doubler la mise face à Milan. En profitant d'une parade compliquée de Maignan. Lire la suite ⮕