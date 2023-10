'Zapeando': Varia Ros cuenta su incidente tras una noche de fiesta: 'Cogí la tostadora con las llamas y empecé a dar vueltas'

Valeria Ros ha vuelto a sorprender en Zapeando con una de sus anécdotas sobre una noche de fiesta. Esta vez, los bomberos estuvieron involucrados por un despiste. "Hace muchos años, llegué a casa fatal. El caso es que me hice unas tostadas, pero se me olvidaron", ha contado la colaboradora del programa de LaSexta. "Vi humo por la casa, hasta que vi que salía fuego de la tostadora. Y yo con un ciego...", ha relatado en clave de humor.

La cómica ha explicado entonces cómo intentó solucionar el incidente: "Solo se me ocurrió coger la tostadora por los lados". "La cojo con las llamas y empiezo a dar vueltas", ha detallado, recreando la situación con gestos. "¿Sabéis lo que hice? La saqué fuera de casa para pensar", ha añadido, riéndose. No obstante, llamó a urgencias: "Me dijeron que tirara una manta".

