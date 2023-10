Xavi Hernández, sorprendido con sus jugadores tocados: 'Quieren jugar'

El técnico adelanta una alineación "de sensaciones", dejando en el aire el duelo Araújo-Vinícius y sin descartar a La Masía05.00 min se ha tomado la rueda de prensa previa al clásico ante el Real Madrid como una partidoa de póker.

"Jugadores que descartábamos quieren estar. Supongo que es señal de que es un clásico. Que tengan ganas de estar disponibles es tremendo" admite. , que parece que podría disputar algunos minutos, llegarán finalmente y deja la decisión final para este sábado: "Incluso, Xavi Hernández ha dejado en el aire la ya clásica . Pero puede jugar de lateral izquierdo. Es una alternativa muy buena.

podrían jugar? "Es fantástico tener jugadores de 'La Masía' porque impregan la rivalidad, saben de la importancia del partido de mañana... Al final es sensaciones. Jugarán al 100% los que tengan buenas sensaciones. No vamos a cometer el error de poner a alguien que no está al 100%". headtopics.com

" y no entra en favoritismos: "La obligación es la misma para los dos clubes. Está al 50%. No hay favorito casi nunca. Por mi experiencia no puedes nunca pensar quñe va a pasar porque es imprevisible"., la gran sensación de la Liga y destaca sus fortalezas: "Creo que Bellingham es muy importante para el Madrid por el cambio de sistema que están utilizando, tiene libertad de movimientos, ataca espacios, llega bien de segunda línea...

El Defensor del Pueblo denuncia "el impacto devastador" de los abusos sexuales y la respuesta "insuficiente" de la Iglesia Ir a 'El Defensor del Pueblo denuncia "el impacto devastador" de los abusos sexuales y la respuesta "insuficiente" de la Iglesia' headtopics.com

La opinión de Xavi Hernández sobre el 'tuit' del directivo del Barça insultando a ViniciusEl entrenador del FC Barcelona se refirió al polémico mensaje de Miquel Camps, portavoz de la junta directiva del conjunto azulgrana, en el que llamó 'payaso y vacilón' a Vinicius. Leer más ⮕

Xavi Hernández:'Tenemos que tener un Clásico de mucho 'fair play', de jugar al fútbol y nada más'El técnico catalán, tras la Champions, valora las sensaciones de cara al próximo partido ante el Real Madrid. Leer más ⮕

La preocupación de Xavi con los lesionados del Barça para el clásicoEl FC Barcelonaallega al clásico con la intención de asaltar el liderato, pero su problema son las bajas. Seis jugadores están lesionados. Quizás Xavi pueda contar con Lewandoski, De Jong o Raphinha que hoy ha sido el único de este grupo que ha entrenado. Leer más ⮕

El Instituto Nacional de Ciberseguridad alerta de un falso correo del Ministerio de Sanidad sobre una dosis...A las víctimas les llega un correo en el que les dicen que han sido seleccionados para recibir ese pinchazo y que pueden elegir la marca que quieren inocularse Leer más ⮕

Repsol advierte de que maneja 'alternativas' a España si no hay estabilidad y la CEOE avisa al Gobierno: 'Ya vale'El presidente de los empresarios afirma que con propuestas como la jornada de 37,5 horas parece que los dos partidos se quieren 'cargar la paz social'. Leer más ⮕

Garamendi (CEOE) se planta ante el 'populismo' de las propuestas económicas de PSOE y Sumar: 'Ya vale'El presidente de los empresarios afirma que con propuestas como la jornada de 37,5 horas parece que los dos partidos se quieren 'cargar la paz social'. Leer más ⮕