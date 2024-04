X nombra a Yale Cohen como responsable de 'brand safety' y soluciones para los anunciantes

X ha anunciado el nombramiento de Yale Cohen, vicepresidente ejecutivo de publicidad y relaciones públicas de Publicis Media, como nuevo responsable de 'brand safety' y soluciones para los anunciantes de la red social. El magnate sudafricano parece ser, no obstante, consciente de este problema, que ha terminado provocando a la postre la huida en desbandada de los anunciantes, y está decidido a solventarlo mediante dos nuevos nombramientos.

Yale Cohen, que se desempeñaba hasta ahora como vicepresidente ejecutivo de publicidad y relaciones públicas de Publicis Media, ha sido nombrado responsable de 'brand safety' y soluciones para los anunciantes de X. La compañía ha promocionado además a Kylie McRoberts, vinculada profesionalmente desde hace tiempo a X, y la ha nombrado responsable de seguridad de la red social. McRoberts es la primera responsable de seguridad que anuncia X desde hace al menos 10 meses (que es más de la mitad del tiempo que Elon Musk lleva al timón de la red social en calidad de propietario

