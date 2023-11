Who killed my father, adaptación teatral de la novela de Edouard Louis

Who killed my father, adaptación a la escena del director belga Ivo von Have de la novela de título homónimo de Edouard Louis, se vio ayer en los Teatros del Canal, dentro de la programación del Festival de Otoño. Un solo actor, Hans Kesting, que lidia con un tumulto de sentimientos encontrados en torno a una familia de clase baja y en un ambiente social de gentes embrutecidas y prejuiciadas.

Teatro político intenso, con su dosis justa de rabia, ejemplarmente ejecutado por Kesting, a partir de un relato personal que, en ocasiones, cae en lo previsible. Es un texto autobiográfico del escritor francés Edouard Louis, que ya pudo verse en Madrid en enero de este año en la producción dirigida por Thomas Ostermeier de la Shaubühnner y con el mismo autor como protagonist





