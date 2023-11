Vuelve Super Mario Bros tras más de una década de ausencia: 'Wonder', un viaje inducido por LSD

De repente las tuberías pueden cobrar vida y desplazarse por el escenario, los enemigos pueden crecer a un nivel colosal que destruyan la propia geometría del nivel, las plantas piraña pueden entonar una canción mientras se desplazan en procesión… Las reglas cambian sobre la marcha y se desata un episodio frenético para llegar a la semilla que clausure el efecto.

İNFORMATİVOST5: Maluma vuelve a perder los nervios con un fan y le propina un manotazoInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

RTVENOTİCİAS: Madonna vuelve a Barcelona para celebrar 40 años de carrera y muchos obstáculos superadosMadonna vuelve a Barcelona para celebrar 40 años de carrera y muchos obstáculos superados

A3NOTİCİAS: ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 31 de octubre de 2023Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 31 de octubre de 2023 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

SEXTANOTİCİAS: Comprobar Primitiva, Lotería Nacional, Bonoloto, Cupón de la ONCE, Triplex y Super ONCE: resultados del juevesComprobar Lotería y ONCE: resultados de hoy

A3NOTİCİAS: ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 1 de noviembre de 2023Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 1 de noviembre de 2023. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

SEXTANOTİCİAS: Vuelve a ver el momento en el que la princesa Leonor jura la Constitución en el CongresoLa princesa de Asturias ha sido la protagonista de este acto ante las Cortes. Asume así las funciones de heredera al trono y hace oficial la continuidad de la monarquía parlamentaria.

