Visa desvela las ocho fintech que formarán parte de su programa de innovación en Europa

Inteligencia artificial e innovación son las palabras clave de los últimos años y las empresas de todos los sectores están concentrando sus esfuerzos para adaptarse a este nuevo entorno digital, especialmente las entidades financieras.

Conscientes de la importancia de estar al paso con los avances tecnológicos, para mejorar la eficiencia y la experiencia de los clientes, Visa, líder mundial en pagos digitales en más de 200 países, ha desvelado las ocho fintech que formarán parte de la nueva edición de Visa Innovation Program Europe en España y Portugal. A través de este programa, desarrollado en colaboración con Hackquarters y Finnovating y que ha impulsado las fintech más innovadoras de Europa, la compañía y su red global de socios pretenden fomentar la innovación en las industrias financieras y de pago

