Vidas minadas: historias de supervivientes de minas terrestres

Sofia Elface tenía tan solo once años cuando pisó una mina. Iba a coger leña con su hermana en los alrededores de su pueblo, en Mozambique. Por desgracia, solo sobrevivió ella. "Después del accidente cambió todo. Porque yo ya no podía ayudar a mi mamá, ya no podía ayudar en mi casa...", nos cuenta Sofia. Ahora tiene casi 30 años y para llegar hasta aquí ha tenido que pasar por más de una operación para poder estar hoy haciendo una vida lo más normal posible.

La mozambiqueña necesitó varios cambios de prótesis hasta conseguir una que se adaptarse a sus piernas y la permitiera andar bien. Para Manuel tampoco fue fácil. Se encontraba recogiendo café en El Salvador cuando le explotó una de las bombas que las guerrillas depositaron en los años 80. "A partir de ese día mi vida cambió rotundamente. Antes trabajaba en la agricultura. Al no tener pies... fue muy difícil para mí", explica Manuel. Años después, Manuel se casó, tuvo hijos y ahora trabaja en una empresa textil. Un libro como denuncia y homenajeSon solo dos de las historias recogidas por Gervasio Sánchez en Vidas minada





