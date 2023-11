Viajes VIP en el tiempo, o cómo entrar en Altamira tras aguantar 20 años en lista de espera

Es posible que en 1982, cuando se acordó abrir la cueva situada en la localidad cántabra de Santillana del Mar, no pareciera un privilegio, pero en 2023, menos de 200 personas han accedido al gran museo del Paleolítico, declarado Patrimonio de la Humanidad por sus pinturas de arte rupestre.

María Dolores Gérez hizo su primera solicitud el 5 de noviembre de 1999 y pudo visitar Altamira el pasado junio. María Inés López, unos meses antes. Quienes llegan hoy a la Sala de los Polícromos formalizaron su deseo hace casi un cuarto de siglo y sus nombres aparecen publicados en un

Gérez vivía en Velilla de San Antonio (Madrid) cuando envió la primera carta de reserva para ocho personas. Tres años más tarde se suspendieron las visitas sin que hubiera recibido confirmación. En 2016 ratificó su deseo de permanecer en la lista de espera en caso de que esta se recuperara junto a los sorteos que entonces se realizaban para entrar en la cavidad. headtopics.com

Y es que Gérez y García además están muy interesados en arte rupestre. Mientras llegaba el momento de poner la chincheta sobre la cavidad cántabra, la pareja tuvo tiempo de visitar el conjunto de Laas Geel en Somalilandia, las cuevas del Chad, Lascaux en Francia y otras tantas muestras de pinturas rupestres en territorio nacional. “Tuvimos mucha suerte”, continúa Gérez, “porque al parecer ha habido casos curiosísimos.

María Inés López no se lo podía creer cuando recibió la llamada para confirmar la visita. “La chica con la que hablé me tuvo que asegurar que no era una broma. Y menos mal que me abrí una cuenta de Gmail, que es la que ha durado, porque la carta por correo ordinario para ratificar la solicitud no me hubiera llegado nunca”, explica. headtopics.com

