Viaja de Florida hasta Nerja para pedir matrimonio en el Balcón de Europa que solo había visto en fotos

La primera vez que Kyle pisaba el Balcón de Europa de Nerja lo hacía cargado de rosas y velas. Con ayuda de algunos amigos dibujó con ellas un enorme corazón sobre el suelo. Todo estaba preparado para la pedida de mano que había soñado... a 7.000 kilómetros de su casa, en Florida, Estados Unidos.

Sesenta kilómetros después, la pareja llegó a Nerja preparada para el gran momento. 'Fue un acto propio de una película romántica', aseguran desde el Ayuntamiento de Nerja que han compartido a través de sus redes el momento de la pedida. Michael finalmente dijo sí y después de disfrutar unos días de vacaciones en la localidad malagueña, empezarán con los preparativos del evento.

