Vestidas de azul: la nueva serie de los Javis y Valeria Vegas que homenajea a las protagonistas de los años 80

Cuando hace unas semanas conocí a Nacha María Sánchez, de 61 años, no pude evitar pedirle que me dedicase un ejemplar de Vestidas de azul, el ensayo de Valeria Vegas editado en 2019 por Dos Bigotes. Sin él no existiría tal y como es Vestidas de azul, la nueva serie producida por los Javis y por la propia Valeria (ejerciendo también de guionista) que se estrena hoy 17 de diciembre.

Una suerte de secuela de su ya histórica Veneno, que en esta ocasión recurre a la ficción para explorar, retratar y homenajear las vidas de las protagonistas de Vestida de azul (1983). Me llamó la atención su exquisita educación y su habilidad para ocupar el menor espacio posible pese a acaparar todas las miradas. Al despedirme me hizo entrega, no sin cierta ceremonia, de su tarjeta: una bandera trans con su nombre bien grande en una tipografía tan coqueta como ella. Los datos de contacto eran claramente lo de meno





VanityFairSpain » / 🏆 14. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en directo: última hora de Alonso y SainzLos dos pilotos españoles deberán salir a por todas para remontar en un circuito repleto de incógnitas.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

La vida de Teresa de Jesús inspira una nueva películaLa vida de Teresa de Jesús sigue siendo objeto de nuevas producciones que nos acercan a la vida de la Santa y a su particular forma de vivir la religión. La película 'Teresa' adapta uno de los interrogatorios a los que fue sometida la Santa por la Inquisición.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

Descartan móvil terrorista en choque y explosión de vehículo en puente Rainbow en Nueva YorkLa gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y la responsable de contraterrorismo de la Policía de Nueva York, Rebecca Weiner, descartaron que el choque y posterior explosión de un vehículo hace unas horas en el puente Rainbow cercano a las cataratas del Niágara tenga un móvil terrorista.

Fuente: EFEnoticias - 🏆 35. / 61 Leer más »

Power Play: una serie sobre la verdad, la mentira y la mala memoriaPower Play es una producción noruega de comedia política centrada en la figura de Gro Harlem Brundtland, la que fuese primera ministra del país nórdico en tres ocasiones. La serie explora diferentes puntos de vista sobre la historia y cómo se recuerda.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

Una cena de Acción de Gracias inolvidable en Nueva YorkEra noviembre de 1997 y Dina Honour organizaba por primera vez una cena de Acción de Gracias en Nueva York. La joven de 27 años recibió a sus amigos en su departamento en Brooklyn y juntos disfrutaron de una celebración llena de comida y alegría. Sin embargo, una sorpresa inesperada llegó cuando uno de los invitados apareció con dos personas misteriosas.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

La historia de 'Cuéntame', una serie que habla de otra España👀 Todo lo que nos pasó mientras pasaba 'Cuéntame' Cuando se estrenó, el Nokia era el teléfono de moda y Steve Jobs presentaba el Ipod. Todavía existían las pesetas. Después de veintidós años, la serie española más longeva se despide ✍ Por luciacab

Fuente: abc_cultura - 🏆 62. / 50 Leer más »