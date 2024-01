Encuesta de CNN: ventaja de Trump sobre Nikki Haley en primarias republicanas se amplía a dos dígitos en Nueva Hampshire. El exgobernador de Florida, Ron DeSantis, considerado por muchos en las primarias presidenciales republicanas como la mayor amenaza de Donald Trump, anunció este domingo que pone fin a su candidatura a la Casa Blanca y respalda al expresidente.

Su anuncio, realizado con un video publicado en X, se produce después de un decepcionante segundo puesto en las asambleas partidarias republicanas de Iowa de la semana pasada. 'Si pudiera hacer algo para producir un resultado favorable, más actos de campaña, más entrevistas, lo haría, pero no puedo pedir a nuestros partidarios que ofrezcan voluntariamente su tiempo y donen sus recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria. En consecuencia, hoy suspendo mi campaña', dijo DeSantis. Luego pregonó su apoyo a Trump: 'Aunque he tenido desacuerdos con Donald Trump, por ejemplo sobre la pandemia del coronavirus y su nombramiento de Anthony Fauci, Trump es superior al actual titular, Joe Biden. Eso está claro'. 'Firmé el compromiso de apoyar al candidato republicano y lo cumpliré





