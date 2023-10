V Congreso Nacional de Educación Especial: 'Hay que lograr una inclusión real y no radical'

Por quinto año, distintos expertos de España y de otros países comparten sus reflexiones, análisis y experiencias en el Congreso Nacional de Educación Especial. La Asociación Nacional de Centros de Educación Especial, ANCEE, y la Fundación Promiva han sido los anfitriones de tan relevante encuentro.

El economista ha puesto sobre la mesa la precariedad que sufren muchas personas con discapacidad que, pudiendo trabajar no han logrado acceder a un empleo. Por ello, se ven obligadas a cobrar una pensión no contributiva que, de media, ronda los 500 euros. "Por eso es fundamental la educación especial. De cerca me toca el caso de unos amigos. Su hija fue a la especial. Allí conoció a su novio. Ahora es su marido, tienen dos niños y ambos trabajan.

