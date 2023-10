Unos 80 agentes del FBI buscan al principal sospechoso de los tiroteos de Maine (EE.UU.)

Mientras, el periódico The New York Times informa de presencia policial en la granja de la familia del sospechoso, en la localidad de Bowdoin, donde se han escuchado cuatro golpes fuertes que no parecían disparos.

La cuñada del sospechoso dijo al medio que su familia está ayudando a los agentes a registrar todas las propiedades de su granja familiar. Los agentes han cortado la carretera. Vehículos policiales transitan cerca de la casa de Robert Card, sospechoso de los tiroteos masivos en Maine (EE.UU.). EFE/EPA/CJ GuntherSe cree que el sospechoso, un militar en la reserva de 40 años, está armado y es peligroso.

Por lo que se ha pedido a la población local que siga la orden de ponerse a resguardo y por eso este jueves se han suspendido las clases en las escuelas. Card afronta de momento ocho cargos por asesinato, porque esa es la cifra de víctimas ya identificadas, pero se espera que el número de cargos iguale al de fallecidos. headtopics.com

El vehículo del posible autor fue localizado el miércoles en Lisbon, a unos 12 kilómetros de Lewiston, cerca de un embarcadero. Un policía transita cerca de la casa de Robert Card, sospechoso de los tiroteos masivos en Maine (EE.UU.). EFE/EPA/CJ GuntherSe trata del tiroteo más mortífero que afronta Estados Unidos en lo que va de año.

Los sucesos se produjeron hacia las 18:56 hora local (22:56 GMT) del miércoles en una bolera y un restaurante de la ciudad, la segunda más grande del estado, con cerca de 40.000 habitantes. Siete personas murieron en la bolera, ocho en el restaurante y otras tres después de haber sido trasladadas al hospital.‘Un volcán habitado’: el documental sobre cómo La Palma perdió la sonrisa headtopics.com

