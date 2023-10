Una trabajadora de recursos humanos rompe en llanto por la 'poca responsabilidad' de los candidatos: 'No hay compromiso'

Trabajar de cara al público no siempre es fácil. Y es que aunque la mayoría de personas suele tratar con respeto a los trabajadores, hay ocasiones en las que no siempre se consigue llegar a un buen entendimiento. Prueba de ello ha sido la llamada desesperada que una mujer encargada de los recursos humanos de su empresa. Y es que, como así ha asegurado, por mucho que le guste su empleo, no todas las personas son tan amables como así le gustaría.

"Estoy harta de la irresponsabilidad de la gente", ha estallado cansada de que se repita el problema, "si vas a tener un compromiso cúmplelo, si no quieres hacer las cosas no las hagas, pero no hagas perder a la gente el tiempo. Mi sueldo depende de que tú llegues".

