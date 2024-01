Una muñeca de flamenco en Madrid despierta al oír la voz de Lola Flores

Una muñeca vestida con un traje de flamenco de 8 metros de altura y 12 metros de ancho se instalada en la Plaza de Callao de Madrid durante el fin de semana vaticinaba que algo iba a pasar en los próximos días. Y así ha sido.’, una fábula en la que una clásica muñeca, de las que se ponían junto al televisor, despierta al oír las palabras “el acento es tu tesoro” de la boca de Lola Flores y emprende un viaje de autodescubrimiento para mostrarse ante el mundo con orgullo.

, durante el que se puede oír la voz original del genio del flamenco tres décadas después de su muerte. Se trata de un archivo sonoro inédito, registrado en 1989 durante la grabación del disco ‘Soy Gitano', en el que el artista dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo: “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto





