Una mujer que escuchaba 'chasquidos, golpes y crujidos incesantes' tenía una araña en su oído

Los médicos en Taiwán han detallado el perturbador hallazgo de una araña en el oído de una mujer de 64 años. El arácnido se había alojado en el canal auditivo durante al menos cuatro días, incluso pasó por una muda mientras se encontraba allí. Afortunadamente, los médicos lograron eliminarlo sin problemas, pero no antes de tomar una instantánea del intruso.

Sin embargo, lo que hizo que este caso en particular fuera excepcional, según el autor del estudio, Tengchin Wang, no fue solo la presencia del arácnido, sino lo que dejó atrás. "No hemos visto una con su exoesqueleto mudado en el oído al mismo tiempo", comentó Wang. Aunque la idea de tener un insecto en el oído puede resultar aterradora, en general, no suele suponer un problema médico grave.

Leer más:

20m »

Una ley sin modificar, una formación impecable, un estilo cuestionado y una futura reina llamada LeonorDiluviaba aquella noche y frente a la puerta del Ruber una jovencísima Anitta sujetaba a duras penas un micrófono de Telemadrid en una mano y un paraguas... Leer más ⮕

La Ertzaintza abre una investigación interna tras desaparecer una mujer maltratadaLa Ertzaintza ha abierto una investigación interna para determinar si hubo fallos en el sistema de protección a víctimas de la violencia machista que hiciesen... Leer más ⮕

Avance de 'La Promesa' hoy, jueves 26 de octubre: un engaño, una sospecha y una trampaLa 1 de TVE emite a las 17.30 horas un nuevo capítulo del serial de época Leer más ⮕

Detenida la directora de una oficina bancaria por estafar a una clienta 85.000 eurosLa presunta autora realizó múltiples reintegros en cajeros automáticos desde finales del 2020 hasta comienzos del presente año Leer más ⮕

La historia de Teo: de superar una obesidad mórbida a ser detenido en una operación antidrogaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

Graba a una dependienta con una cámara en el zapato y es detenidoInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕