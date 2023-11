Una cola gigante en Madrid por una sudadera de Eme Studios

Una cola gigante recorre toda la calle Santa Brígida y da la vuelta a la manzana por la calle San Lorenzo en pleno centro de Madrid, muy cerca de las estaciones de metro de Chueca y Alonso Martínez. En ella cientos de jóvenes esperan tirados en colchones, cartones o en sillas de camping. No se trata de ningún evento deportivo o de un concierto de la banda del momento.

Los chavales y chavalas –que pasan la larga espera jugando a las cartas o escuchando música en altavoces– llevan en muchos casos más de 24 horas tirados en el suelo esperando a que les regalen un sudadera de la marca española Eme Studios. Han pasado la noche a la intemperie y no tiene ninguna intención de moverse. Para cuando empiece el evento, en el que la firma asegura que repartirá 70.000 euros en sudaderas, comida y premios, Rodrigo García, el número uno de la cola llevará 27 horas esperando. “Tengo 18 años recién cumplidos. Mis amigos habían estado en otras ‘pop ups’, pero yo nunca y mucho menos durmiendo en la cola. Me he animado porque aquí se conoce a mucha gente que le gusta la mod





