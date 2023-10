'Un volcán habitado': el documental sobre cómo La Palma perdió la sonrisa

Valladolid (EFE).- Aquel 19 de septiembre de 2021 la tierra rugió, La Palma se partió en dos y los palmeros perdieron su sonrisa al ver cómo el volcán que habitaban destruía sus casas, sus tierras y sus recuerdos, como ahora recoge desde un punto de vista particular el documental ‘Un volcán habitado’.

Los directores canarios David Pantaleón y José Víctor Fuentes han trazado una historia de lo vivido aquellos 85 días enLa cinta, repleta de espectaculares imágenes sobre la fuerza de la naturaleza, se proyectó este jueves en la sección ‘Tiempo de Historia’, de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).“Nosotros somos los que habitamos la tierra del volcán. Somos sus ‘okupas’.

Nacido en Gran Canaria, pero palmero de raíz familiar, es el grupo de “amigos de toda la vida” de este director el que lleva el peso narrativo de ‘Un volcán habitado’, pues son los audios y mensajes que estos amigos compartieron desde el minuto uno del inicio de la erupción los que acompañan a las imágenes de devastación del Cumbre Vieja. headtopics.com

“Entonces no les dijimos que íbamos a utilizar sus mensajes para la película, así fue todo más espontáneo”, explica por su parte Pantaleón, que detalla cómo él y Fuentes prepararon a toda prisa su equipoUn deseo que ambos compartían desde “chicos”: Ver un volcán en erupción y que, pese a lo vivido “aún sigue en ellos”, pues al igual que la rosa no sería una rosa si sus espinas no picaran, un volcán no sería tan...

Precisamente, lo imprevisto de esta erupción hizo que más que buscar una película, esta “les buscara” a ellos. Se la encontraron. Y, conforme pasaron los días, se dieron cuenta de que tenían que tratar lo que estaba sucediendo en La Palma desde una perspectiva diferente a la que estaban ofreciendo algunos medios de información. headtopics.com

