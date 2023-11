Un vino catalán, el regalo a Lebron James por sus 20 años en la NBA

Un vino catalán ha sido uno de los regalos que han elegido Los Lakers para conmemorar los 20 años en activo de Lebron James en la NBA. Dos décadas al máximo nivel del baloncesto que la franquicia de los Ángeles no ha querido desaprovechar para tener un detalle con su estrella. El deportista no pudo celebrar con victoria la ocasión especial que vivía en el pabellón Golden 1 Center de Sacramento el pasado domingo.

Siempre ha sido nuestro vino más emblemático'. Un escaparate mundial que desde Tarragona no esperaban. 'Son botellas de coleccionista porque no se encuentran. Estamos sorprendidos porque no sabemos quién ha podido guardar esta botella para que le llegue. Desde 2005 está agotado en bodega'. Desde la localidad de Porrera, consideran que deben haberlo sacado de alguna tienda especializada o algún coleccionista.

