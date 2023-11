Un iPhone nuevo y unas gafas: los encargos que Matthew Perry hizo a su asistente dos horas antes de morir

Conforme avanzan las horas se van conociendo nuevos detalles de la inesperada muerte del actor Matthew Perry, una de las estrellas de la serie Friends, cuyo cadáver fue encontrado este sábado en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Quien lo encontró y avisó al teléfono de emergencias fue su asistente, que reveló que este mismo sábado, Perry pasó dos horas jugando al pickleball, su deporte favorito (un híbrido entre tenis y pádel).

Fue la última vez que hablaron, porque cuando el empleado regresó dos horas después, encontró el cuerpo de su jefe en el jacuzzi. Tras avisar al 911, el asistente hizo tres llamadas más, relata TMZ: a la madre del actor, que este domingo llegó a Los Ángeles; a uno de sus hermanos y a una mujer no identificada pero sin relación familiar con Perry.

