Un estudio demuestra que pueden espiarte y robarte información si tienes dispositivos inteligentes en tu hogar

En un futuro no muy lejano, es más que posible que tengamos un gran número de viviendas que puedan ser inteligentes al 100%, ya que hay una gran cantidad de dispositivos de este tipo para implementar en nuestro hogar y que nos hagan la vida más cómoda y fácil.

Para identificar una vivienda, podría bastar con conseguir la dirección única del hardware o el nombre único del dispositivo, es decir, cualquier combinación de estos identificadores puede hacer que el hogar sea fácilmente identificable de forma global. Es más, los protocolos de la red local se pueden utilizar para acceder a datos que, en teoría, deberían estar a salvo por los permisos en los sistemas operativos Android.

