Un desfile de moda bajo la lluvia en Río de Janeiro

El vuelo empezaba a descender a su destino, el Aeropuerto Internacional Tom Jobim, en medio de una tormenta cuando el piloto decidió poner la canción Pais Tropical interpretada por Sergio Mendes & Brasil 77. De repente, salió un arcoíris. La anécdota, que contó en su día un periodista musical en un espacio dedicado a la bossa nova, describe a la perfección la emoción del viajero al llegar a Río de Janeiro, también lo caprichoso de su meteorología.

En un mismo día uno puede pasar de tomar el sol despreocupado en la playa de Ipanema a buscar refugio por las lluvias. Algo así sucedió el pasado 1 de junio, cuando ni los partes oficiales ni un chamán pudieron prever las fuertes precipitaciones durante el desfile de Carolina Herrera New York, que iba a celebrarse al aire libre. No importó. En ocasiones, que nada salga según lo planeado no significa que no cumpla las expectativas, o las super





