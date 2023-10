Un atleta español le da los 500 euros del premio de una media maratón a un keniata que perdió la carrera por el error de un juez

El deporte en ocasiones deja historias que difícilmente olviden sus protagonistas y que son ejemplo de humildad y compañerismo. Una de ellas ha ocurrido en la Quijote Media Maratón de Ciudad Real, cuando el atleta español Mohamed Massat cedió su triunfo al keniata Peter Kariuki como compensación por el error de uno de los jueces de la carrera.

Cuando el ganador se dio cuenta de lo ocurrido, decidió renunciar al primer puesto y al premio, 500 euros, tal y como anunció a todos los presentes con un gran gesto de deportividad. "He llegado el primero, pero para mí soy segundo. Renuncio al primer puesto. He entrado el primero, pero para mí el ganador es Peter Kariuki. Me sacaba bastante tiempo y por un error al final del circuito se ha ido por otro lado.

