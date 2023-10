Ucrania habla la muerte de Putin: 'Nunca ha estado sano, es cuestión de tiempo'

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, se ha hecho este viernes de las últimas especulaciones acerca del estado de salud del presidente ruso, Vladimir Putin, afirmando que "nunca ha estado sano" y que su muerte "es cuestión de tiempo". "Tarde o temprano, todos irán al otro mundo. Y Putin también.

Hay que estar loco para resolver los problemas de esta forma", ha dicho Danilov, que se suma también a quienes sostienen que el presidente ruso tiene dobles. "Se sabe con certeza", ha dicho. La eventual muerte de Putin, ha dicho, no cambiará nada en la política del Kremlin y ha asegurado que "la Rusia moderna está impregnado de inhumanidad". "Desde pequeños se les dice que todos en el mundo deberían ser odiados. (...

