¿Tu reloj Huawei no recibe notificaciones? Posiblemente esta es la razón

Huawei se ha posicionado como uno de los fabricantes de referencia a la hora de comprar un reloj inteligente. Su familia de wearables presume de una excelente relación calidad - precio, además de una gama de artículos de lo más completa para que encuentres el modelo que mejor se adecúe a tu presupuesto y necesidades.

Así que es posible que tengas un smartwatch Huawei. ¿Has dejado de recibir notificaciones o no consigues que funcione correctamente? No te precocupes, ya que es un problema muy habitual, por lo que vamos a ver cómo solucionarlo.Lo cierto es que hay muchas razones por las que tu reloj Huawei no recibe notificaciones. Vamos a ignorar problemas como una falta de conexión a Internet, ya que son problemas básicos. Y el fallo suele venir por los permisos de aplicaciones.

Por suerte, y como verás más adelante, tiene una solución muy sencilla, por lo que sigue estos pasos para solucionar los problemas para recibir notificaciones en un smartwatch Huawei. Habilita los permisos de notificaciones para la aplicación Salud de Huawei. Si tienes un teléfono Huawei, es posible que no tengas activados los permisos de notificaciones en tu teléfono. Esto es una medida de seguridad para evitar que una app tome permisos innecesarios. Y Huawei bloquea incluso sus apps nativas. headtopics.com

Habilita las notificaciones de mensajes para la aplicación Salud de Huawei Por otro lado, deberás habilitar las notificaciones de mensaje en la app de Salud de Huawei. Para ello,abre la aplicación Salud de Huawei, pulsa Dispositivos y selecciona el dispositivo conectado, pulsa Notificaciones, habilita Notificaciones y asegúrate de habilitar las notificaciones para la aplicación en cuestión.

Si has seguido estos pasos, deberías recibir notificaciones en tu teléfono. Te recomendamos reiniciar el teléfono una vez hayas configurado todo para confirmar que funciona en perfectas condiciones. En el caso de que siga fallando, lo mejor que puedes hacer es acudir a un servicio técnico de Huawei para que vean cuál puede ser el problema ,ya que podría ser un fallo de hardware en tu reloj inteligente. headtopics.com

