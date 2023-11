Trauma y Periodismo: Experiencias de periodistas en zonas de conflicto

Reporteros Sin Fronteras y su aliado en salud mental para el periodismo, Grupo Laberinto, celebraron el 7 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) las jornadas Trauma y Periodismo en las que participé junto al periodista Marc Marginedas, que estuvo seis meses secuestrado en Siria, y los psicólogos Ángel Fernández y Gonzalo Jiménez Yo compartí lo que viví tras de la caída de Kabul en manos de los talibanes y mis experiencias como periodista en Afganistán durante cuatro años. Conté que el mismo día que se hicieron con el poder, lo único que tenía yo en la cabeza era volver a la redacción y seguir trabajando, pero me dijeron que tenía que abandonar la televisión y me mandaron a casa. Llamé a mi jefe implorándole que me dejara presentar las noticias de las ocho porque era mi sueño, lo que siempre había querido hacer. Le dije que, si no era seguro ir a la redacción, al plató, lo haría desde casa. No me importaba, yo solo quería seguir siendo periodista. Desde que comencé mi carrera, me tuve que enfrentar a distintos problema





