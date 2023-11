Tragedia en el concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro

La esperada llegada de Taylor Swift a Río de Janeiro, Brasil, hizo que los ciudadanos, en especial los fans de la artista conocidos como 'swifties', la recibieran, de forma literal, con los brazos abiertos. El Cristo Redentor, fue iluminado con la camiseta de 'Junior Jewels' que usó la cantante en el videoclip de 'You belong with me', y con el mensaje: 'Bienvenida a Brasil'. Esto, sumado con otras acciones, introducía los tres conciertos programados en Brasil.

Desgraciadamente, la tragedia no tardó en llegar a esta esperada y celebrada fecha. El día del concierto, 17 de noviembre, Brasil se enfrentaba a una gran ola de calor que, sumada a la gran multitud concentrada en la arena, provocó el desfallecimiento de numerosas personas. Esta peligrosa situación causó la muerte de una joven de 23 años, identificada como Ana Clara Benevides, que sufrió una parada cardiaca como consecuencia de las temperaturas extremas





