TikTok seguirá operando en Montana. Al menos, de momento. Un juez del estado norteamericano bloqueó este jueves la entrada en vigor de la prohibición de la 'app' china, que comenzaba el próximo 1 de enero. De acuerdo con el magistrado Donald Molloy, el veto, aprobado el pasado mayo por los legisladores y el gobernador Greg Gianforte, «probablemente viola la Primera Enmienda» de Estados Unidos, ya que vulneraría la libertad de expresión e información.

Precisamente, el clavo ardiendo al que se agarraban la plataforma china y sus usuarios. «El historial actual deja pocas dudas de que la Legislatura y el fiscal general de Montana estaban más interesados en atacar el aparente papel de China en TikTok que en proteger a los consumidores de Montana», ha afirmado el juez en su fallo, de acuerdo con 'The New York Times'. «Si bien puede haber un interés público en proteger a los consumidores de Montana, el estado no ha demostrado cómo este proyecto de ley de TikTok lo hace», ha remarcad





abc_tecnologia » / 🏆 39. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Senderista de Colorado encontrado muerto después de desaparecer en la montañaUn senderista de Colorado fue encontrado muerto después de desaparecer en la montaña Blackhead. Su perro todavía estaba vivo a su lado.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

Pirineo aragonés: descubriendo el paraíso del ciclismo de montañaTanto si se están dando los primeros pedaleos con la bicicleta de montaña como si ya se tiene una buena trayectoria surcando paisajes montañosos a lomos de una bicicleta, el Pirineo Aragonés esconde un territorio de ensueño para la práctica de la BTT que ha situado el norte de Aragón en el mapa internacional de la MTB.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Cada vez hay más mujeres que deciden ser pastoras de montañaCada vez hay más mujeres que deciden ser pastoras de montaña

Fuente: rtvenoticias - 🏆 7. / 83 Leer más »

Probamos la primera zapatilla de trail de New Balance con placa de carbonoLas New Balance SuperComp Trail es el nuevo modelo de la marca en esta categoría, y traen todo lo necesario para correr rápido que se utiliza en la carretera para llegar a ser una súper zapatilla de trail running de rendimiento. Este nuevo modelo se inspira en la zapatilla de maratón de la marca de Boston, la SuperComp Elite.

Fuente: sportlife_es - 🏆 15. / 73 Leer más »

La anchoa estrena su primera galería de arte en Santoña (Cantabria)Santoña (Cantabria), 4 nov (EFE), (Imgen: Miguel Ramos).- La villa marinera de Santoña (Cantabria) h...

Fuente: abc_cultura - 🏆 62. / 50 Leer más »

La primera batería comestible es italiana, una 'receta' con almendras, algas y alcaparrasAlmendras, alcaparras y algas son algunos de los componentes de la primera batería comestible y recargable diseñada en Italia.

Fuente: EFEnoticias - 🏆 35. / 61 Leer más »